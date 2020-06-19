روسيا تبدأ المرحلة الأولى من دراسة المناعة تجاه كوفيد-19

تبدأ المرحلة الأولى من دراسة كبيرة متكاملة عن مناعة سكان روسيا تجاه مرض "كوفيد-19"، خلال يونيو الجاري، والتي سيشارك فيها البالغون والأطفال الذين تزيد أعمارهم عن عام واحد من 22 منطقة في البلاد.

وجاء في بيان صادر عن الهيئة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين، "روس بوتريبنادزور": "يقترح في الدراسة، وعن طريق أخذ العينات العشوائية، مشاركة الأطفال من عام واحد إلى 17 عاما ضمنا، وكذلك البالغين من ست فئات عمرية 18-29 سنة، و30-39 عاما، و40-49 عاما، و50-59 عاما، و60-69 عاما، وكذلك 70 عاما وأكبر من ذلك"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وبحسب الهيئة، ستأخذ الدراسة بعين الاعتبار البروتوكول الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية، وبالنسبة للبحوث المختبرية، سيتم استخدام منظومة الاختبار- طريقة تحليل انزيم المقايسة المناعية، لتحديد الأجسام المضادة "IgG" تجاه فيروس "SARS-CoV-2"، التي ينتجها المركز العلمي للميكروبيولوجيا التطبيقية والتكنولوجيا الحيوية في "روس بوتريبنادزور".

وأضاف البيان: "تعتبر الحصانة الجماعية للسكان، عاملا مقيدا في مجال انتشار فيروس كورونا المستجد. وتعتبر المراقبة المصلية بهدف دراسة مناعة السكان ضد فيروس كورونا المستجد، خلال ظروف جائحة كوفيد-19 ، من العناصر الضرورية للمراقبة الوبائية، لأن مقاومة هذا المرض تحددها حالة مناعة السكان".