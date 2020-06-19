الصحة الإماراتية: تسجيل 393 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تسجيل 393 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة؛ ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 44 ألفا و145 حالة.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم، أنه تم تسجيل حالتي وفاة؛ بسبب تداعيات الإصابة بفيروس "كورونا"، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الإمارات 300 حالة.

وأعربت "الصحة الإماراتية" عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 755 حالة جديدة لمصابين بفيروس "كورونا" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 30 ألفا و996 حالة.