في عيد سيامته الكهنوتية.. 6 معلومات عن المدبر البطريركي للكلدان بمصر
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مصطفى رحومة:
03:05 م | الجمعة 19 يونيو 2020
تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية في مصر، اليوم الجمعة، بعيد السيامة الكهنوتية العاشرة للأب بولس ساتي، المدبر البطريركي للكلدان الكاثوليك، ورئيس الطائفة في مصر.
وذكر المركز الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية، 6 معلومات عن الأب بولس ساتي، هي:
- عيّنه البطريرك الكلداني الكاردينال لويس روفائيل ساكو، مدبرًا بطريركيًا على الأبرشية الكلدانية في مصر ، خلفًا للمونسنيور فيليب نجم، الذي أعفى من الخدمة بتاريخ 27 أغسطس 2018.
- الأب ساتي من مواليد الموصل 1978.
- تركت عائلته العراق بسبب الظروف السياسية، واستقرّت في هولندا عام 1997.
- انضم إلى رهبنة الفادي الأقدس المخلصية عام 1999.
- بعد التحاقه بكلية الفلسفة واللاهوت في جامعة فورتزبورغ، سيم كاهنًا عام 2010.
- كان يخدم ككاهن للرعية الكلدانية في أبرشية انتفيربين، وكذلك للرعية الكلدانية في مدينة لوكسمبورغ.