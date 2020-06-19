الصين: ليس لدينا أي أسرى من العسكريين الهنود بعد الاشتباك الحدودي

نفت الصين اليوم، وجود أي أسرى من عناصر الجيش الهندي لديها على خلفية الاشتباك الحدودي الدموي الذي وقع بين الطرفين الاثنين الماضي.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، أثناء موجز صحفي عقده اليوم: "حسب المعلومات المتوفرة لدي، ليس هناك الآن أي عسكريين هنود أسرى لدى الجانب الصيني"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ويأتي ذلك على خلفية تقرير أفادت فيه صحيفة "Hindu" بأن السلطات الصينية أفرجت عن 10 عسكريين من الجيش الهندي أسرتهم الاثنين الماضي خلال الاشتباك في وادي غلوان بمنطقة لداخ الحدودية المتنازع عليها.

وأودى هذا الحادث بأرواح 20 عسكريا هنديا على الأقل، فيما تتحدث تقارير عن سقوط خسائر في صفوف العسكريين الصينيين أيضا، غير أن بكين لم تعلن عنها بعد.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الصينية أمس أن الوضع عند الحدود حاليا مستقر وتحت السيطرة بشكل عام.