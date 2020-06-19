في ذكرى يسطس.. قصة سادس بطاركة "الأرثوذكس" وتلميذ مارمرقس الرسول

يحتفل الأقباط الأرثوذكس، اليوم الجمعة، بحسب "السنكسار الكنسي"، بتذكار وفاة البابا يسطس، البطريرك السادس في تعداد بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

والسنكسار" هو كتاب يحوي سير القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد، وأيام الصوم، مرتبة حسب أيام السنة، ويُقرأ منه في الصلوات اليومية.

فحسب التقويم القبطي، يوافق اليوم الجمعة، 12 من شهر بؤونة لعام 1736 قبطي، ويدون "السنكسار"، أنه في مثل هذا اليوم عام 129 ميلادي، توفي البابا يسطس، البطريرك السادس في تعداد بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ويذكر السنكسار، إن هذا البطريرك وُلِدَ بمدينة الإسكندرية، واعتمد مع أبويه على يدي مرقس الرسول، مؤسس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، والذي أقامه رئيساً لمدرسة الإسكندرية اللاهوتية.

ويشير السنكسار، إلى أنه أثناء جلوس البابا إنيانوس على الكرسي المرقسي رسم يسطس شماساً ثم قساً، وبعد وفاة البابا إبريموس، أقيم يسطس خلفاً له، فرسموه في سنة 118، بطريركا للكنيسة، وتوفي بعد أن قضى على الكرسي المرقسي عشر سنوات وعشرة أشهر.

ويستخدم "السنكسار" التقويم القبطي والشهور القبطية "ثلاثة عشر شهرًا"، وكل شهر فيها 30 يومًا، والشهر الأخير المكمل هو نسيء يُطلق عليه الشهر الصغير، والتقويم القبطي هو تقويم نجمي يتبع دورة نجم الشعري اليمانية التي تبدأ من يوم 12 سبتمبر.

و"السنكسار"، بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مثله مثل الكتاب المقدس لا يخفي عيوب البعض، ويذكر ضعفات أو خطايا البعض الآخر، وذلك بهدف معرفة حروب الشيطان، وكيفية الانتصار عليها، ولأخذ العبرة والمثل من الحوادث السابقة على مدى التاريخ.