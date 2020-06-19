بينهم سيدة.. تفاصيل سقوط عصابة الهيروين والسلاح بالبراجيل

كشفت تحريات قطاع مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، تفاصيل استهداف بؤرة شديدة الخطورة للإتجار في المواد المخدرة، وضبط 8 عناصر إجرامية بحيازتهم قرابة 7 كيلو جرامات من مخدر الهيروين، وكمية من الأسلحة النارية، والذخائر، غير المرخصة.

وذكرت التحريات، توافر معلومات من المصادر السرية، عن إحدى البؤر الإجرامية المسلحة شديدة الخطورة، يقوم على إدارتها تشكيل عصابى مكون من 8 عناصر من ذوى السوابق الإجرامية، بمنطقة البراجيل، بدائرة مركزي شرطة "كرداسة وأوسيم"، تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها علانية على عملائهم، فضلا عن حيازتهم أسلحة نارية غير مرخصة، للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.

وأضافت التحريات، أنه عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، ومشاركة قطاعي الأمن العام والأمن المركزي، ومديرية أمن الجيزة، جرى استهدافهم بعدة مأموريات أسفرت عن ضبطهم وبحيازتهم 16 أسطوانة مخدر الهيروين، وزنت 4 كيلو جرامات، وكميات مجزئة على لفافات لذات المخدر وزنت 2,800 كيلو جرام، بإجمالي 6,800 كيلو جرام من مخدر الهيروين).

وخلال المداهمة جرى ضبط كمية من الأسلحة النارية والذخائر (2 بندقية آلية و2 بندقية خرطوش - 10 خزن- وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة ومن فوارغ الطلقات)، و3 ميزان حساس، ونظارة ميدان و23 هاتفا محمولا، وسلاح أبيض، ومبلغ مالي قدره 208935 جنيها، و5 دراجات نارية أربعة منها بدون لوحات معدنية، وبمواجهة المتهمين، أقروا بإحرازهم وحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، والأسلحة النارية والذخائر بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي.