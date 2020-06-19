استقالات بحزب المؤتمر في القليوبية

شهد حزب المؤتمر بمحافظة القليوبية برئاسة حازم عايش أمين عام الحزب بالمحافظة، أزمة سياسية عقب تقديم عددا من القيادات بامانة الحزب بالقليوبية باستقالاتهم احتجاجا على ما وصفوه بسوء إدارة الحزب، واتخاذ قرارات انفرادية من قبل رئيس الحزب دون الرجوع إليهم.

وتقدم فاتن خربوش أمين المرأة بالمحافظة، والدكتور محمد الظاهر رئيس مجلس أمناء الحزب وأمين مساعد المحافظة، ومها محسن أمين عام لجنة التضامن بالمحافظة، وإيمان مرسي عضو لجنة المرأة، ومحمد حلاوة القيادي بالحزب، وحمادة منعم الضوة والعديد من القيادات بالحزب باستقالاتهم.