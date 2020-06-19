"طب عين شمس": مصر في مرحلة تصاعد معدلات انتشار كورونا

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بكلية طب عين شمس، إن أعداد الإصابات اليومية تحدد إن كنا في الخط الصاعد أو الأفقي أو المنخفض، موضحا أنه حتى الآن الأعداد المسجلة إلى حد ما كبيرة في الإصابة والوفيات، لافتا إلى أن مصر مازالت في مرحلة الخط الصاعد لمعدلات انتشار المرض، ويجب علينا الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع الإصابة وانتشار المرض.

وأضاف "عقبة" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة "extra news"، أن الأبحاث العلمية لم تسجل حتى هذه اللحظة تحورات جوهرية للفيروس، ولكن كون فيروس كورونا مستجد فبالتالي المرض الذي ينتج عنه لازال ينتج عنه أعراض كثيرة يتم اكتشافها، حيث أصبحت أعراض الجهاز الهضمي من الأعراض الهامة للفيروس.

وأشار إلى أن الأعراض التي يعاني منها الأشخاص تختلف درجاتها، فمن الممكن أن شخص لا تظهر عليه أعراض كورونا، ولكنه يكون مُصابًا خاصة صغار السن، ويتوقف ذلك على كمية الفيروس التي تصيب الإنسان إلى جانب رد الفعل المناعي، والظروف الصحية التي يعاني منها الشخص.