خبير: تصنيف تركيا ضمن المناطق الخطرة لتفشي كورونا ضربة للسياحة بها

قال أستاذ العلاقات الدولية كادر بيير، إنه منذ بدايات انتشار فيروس كورونا في العالم ومن ضمنها تركيا التي رفضت الاعتراف بأن لديها المرض، موضحا أن لديه معلومات موثقة من أهالي المدن الداخلية التركية أن هناك حالات وفيات ولكن الحكومة التركية كانت تنكر ذلك خشية ضرب السياحة القادمة من أوروبا وخاصة من ألمانيا.

وأضاف بيير، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" على شاشة إكسترا نيوز، أن ألمانيا أطلقت ضربة للاقتصاد التركي بعدما قامت ألمانيا بتصنيف تركيا ضمن المناطق الخطرة المتفشي فيها كورونا، مشيرا إلى أن ألمانيا من أكثر الدول الأوروبية التي لها علاقات تجارية مع تركيا.

وأشار إلى أن ألمانيا تحدثت بشكل واضح أنه لا مصداقية لتركيا، كما أنه يوجد خطر للمواطنين، وخيرت المواطنين بأن الذي سيزور تركيا ويعود سيوضع في حجر صحي لمدة 15 يوما، وكأنها تقول لمواطني ألمانيا بألا يسافروا تركيا، معتقدا أن سيتوجب على تركيا فترة زمنية طويلة لكي تعود لمصداقيتها، موضحا أن موقف ألمانيا سيكون له تأثير على الدول الأوروبية.