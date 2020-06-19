المتيني: بدأنا التجارب السريرية باستخدام السوفالدي على مرضى كورونا

كشف الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، ان هناك تعاون يجرى حالياً بين جامعة عين شمس، ووزارة الصحة المصرية، بشأن استخدام عقار "السوفالدي" كتجربة لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك في إطار الأبحاث السريرية.

وأوضح المتيني في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن هناك بحثاً يجرى حالياً يجرب على مرضى" كوفيد 19"، مضيفا أنه مضادا للفيروسات كباقي مضادات للفيروسات كـ" الأفيجان و التايمفلو"، لافتا إلي أنها تتم في طور التجارب، مشيرا إلى أن العمل بالأبحاث يسير بسرعة فائقة نظرا للظروف الطارئة الخاصة بكورونا، مشيرا إلى أنه تم البدء في التطبيق على عدد من المرضى، وفي انتظار النتائج.

وكانت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، أصدرت بياناً نهاية شهر مايو الماضي، بتصدرها قائمة الجامعات المصرية المشاركة في أبحاث حول فيروس كورونا المستجد COVID-19.

حيث شاركت مصر من خلال الاسهامات البحثية للجامعات المصرية بـ 21 بحثا علميا لإيجاد علاج فعّال ضد فيروس كورونا، لتحتل بهذه الأبحاث مصر الترتيب التاسع عالمياً ضمن قائمة الدول المساهمة في محاولات التوصل لعلاج ضد هذا الفيروس القاتل، والترتيب الأول عربياً و إفريقياً في هذا الصدد، وذلك وفق ما نشر بموقع "finbold" أحد أبرز المواقع البحثية العلمية العالمية.

وتتصدر جامعة عين شمس قائمة الجامعات المصرية بواقع 8 أبحاث علمية.