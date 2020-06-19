"بعضهم كان في حالة انهيار والآخر يضحك".. مسعف يروي تجارب نقل مرضى كورونا

"نقلت ما يزيد عن 30 حالة من المصابين بفيروس كورونا في محافظة دمياط شاهدت من المصابين من كان في حالة انهيار وغيره ممن كان يضحك غير عابئ بأي شئ". بهذه الكلمات تحدث سمير محمد، 42 عاما، مسعف، عن تجربته في نقل مرضى فيروس كورون إلى مستشفيات العزل.

محمد أضاف "أعمل في مجال الإسعاف منذ 24 عاما بعد حصولي على دبلوم تمريض، ومنذ بدء ظهور حالات كورونا في شهر مارس الماضي ونقلت ما يزيد 30 حالة لمستشفيات العجمي العجوزة تمي الأمديد وكفر الدوار، وبلطيم"، مشيرا إلى أن الأعمال تتراوح ما بين 15 عاما إلى 82 عاما، والغالبية العظمى تتراوح من 25 عاما إلى 45 عاما".

المسعف تابع "أغلب الحالات المنقولة كانت متوسطة حيث أنقل الحالة من المنزل أو مستشفى المخصصة لفحص حالة الاشتباه لمستشفيات العزل مع اتباع كافة وسائل الحماية"، موجها رسالته للمواطنين "ألزموا منازلكم فالوقاية خير من العلاج وجودك في بيتك أفضل مليون مرة من مستشفى العزل فهناك لا بتكون عارف تري أسرتك".

وأعرب عن حزنه تجاه ثقافة بعض الناس ونظرتهم للأطقهم الطبية قائلا "للأسف بعض الأشخاص يتعاملون مع الأطقم الطبية وكأنهم سينقلون لهم فيروس كورونا وهذا غير صحيح لأننا نتخذ كافة الاحتياطات الطبية اللازمة الأزمة باتت أزمة وعي لدى الكثيرين".

وشدد "لابد من تغيير ثقافة الشعب والتعامل مع المرض باعتباره مرض دون معاملة الشخص كناقل للوباء فبعض الأشخاص يتعاملون مع العاملين في المجال الطبي حاليا كأننا ناقلين للفيروس ومصدرين له"/ مشيرا إلى عمل الإدارة بصحة دمياط على توفير كافة المستلزمات الوقائية لحمايتهم الشخصية عند التعامل مع الحالات المصابة".