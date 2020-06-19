الكنيسة تبث برنامج البابا "معا بنفس واحدة" على "ساوندكلاود"

أعلن المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن بث حلقات برنامج "معا بنفس واحدة" الذي يقدمه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، منذ بداية "صوم الرسل" وحتى منتصف الشهر المقبل، عبر موقع "ساوند كلاود"، بعد أن سبق وكان يتم قصر بث الحلقات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والقنوات الفضائية القبطية.

وحلقات البرنامج تبث يوميا طوال فترة صوم الرسل في الساعة الثامنة صباحًا، كما تعرض الحلقات على القنوات القبطية الثلاثة، حيث تعرض الساعة 9:45 صباحًا على قناة Me sat بينما تعرضها قناة CTV في الواحدة والنصف ظهرًا "باستثناء يوم السبت، فتعرض الساعة 2 ظهرًا". أما قناة أغابي فتعرضها في التاسعة مساءً.