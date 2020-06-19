مايسة عطوة: قانون العلاوات وزيادة الحافز الإضافي هدية الرئيس للعمال

أشادت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتصديق الرئيس السيسي على قانون رقم 29 لسنة 2020، بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، ونشره بالجريدة الرسمية للدولة.

وأوضحت عطوة، في بيان لها، أن قانون العلاوات يهم شريحة كبيرة من المواطنين، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي يحتاج فيها العاملين بالدولة مزيد من الدعم لمواجهة التداعيات السلبية التي تسببت فيها حائجة فيروس كورونا.

ولفتت إلى أن الرئيس السيسي انتصر لأصحاب المعاشات والعاملين بالدولة بمنحهم علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي بجد أدنى 75 جنيه شهريا، مشيرة إلى أن هذه العاملين ينتظرون إقرار هذا القانون سنويا بفارغ الصبر، فهذه العلاوة تمثل هدية من الرئيس للعاملين بالدولة.

وأضافت وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن زيادة الحافز الإضافي سيساهم في رفع العبء على المواطنين والعمل على سد متطلباتهم واحتياجاتهم.