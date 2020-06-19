بعد غلقها بسبب كورونا.. إيطاليا تفتح دور العرض السينمائي من جديد

رغم قلة إقبال المشاهدين، على قاعة العرض السينمائي في مجمع UCI للسينما بروما، فقد انتابت الجمهور حالة من السعادة بعد عودتهم لمشاهدة الأفلام السينمائية في دور العرض، يوم الاثنين الماضي، حيث أعيد فتح بعض دور السينما بعد ثلاثة أشهر من قرار الإغلاق للسيطرة على فيروس كورونا في البلاد.

واتخذت دور العرض السينمائي عددا من الإجراءات قبل دخول الجمهور، منها استخدام الماسحات الحرارية عند المدخل، والتذاكر الإلكترونية مع الحفاظ على مسافة الأمان بين الأفراد.

وقامت إيطاليا بإزالة قيود الإغلاق تدريجياً، بعد أن كانت أول دولة أوروبية عانت من تفشي المرض في أواخر فبراير الماضي.

وكانت قد قررت بريطانيا فتح عدد من دور العرض السينمائي بعد فترة طويلة من الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا، وتم تجميع في حدود الـ 450 فيلما لعرضها مع إعادة الفتح.. بحسب موقع هوليود ريبورتر.

وتقسم قائمة الأفلام إلى 25 فئة، منها كلاسيكيات، والفائزة بجوائز، وأفلام الأبطال الخارقين، والكوميديا، والأفلام الموسيقية، والأفلام الوثائقية، والرعب وغيرها.