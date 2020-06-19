يسري نصرالله: أفلامي على "نتفليكس" لا تتعرض لمقص الرقيب

أبدى المخرج يسري نصرالله، سعادة بالغة إزاء عرض أفلامه على شبكة "نتفليكس" الرقمية، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب "نصرالله" قائلاً: "ليه مبسوط إن أفلامي الأولى بتتعرض على نتفليكس؟ لأن ناس كتيرة وخصوصا الشباب حتقدر تكتشفها لأول مرة، لأن عروضها النادرة على المحطات التليفزيونية كانت بتتعرض لمقص الرقيب، ودي أول مرة الأفلام تتعرض كاملة، يا ريت دي تبقى فرصة لتجديد نيجاتيفاتها".

وكانت "Netflix"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تقديم خدمة البث الترفيهي عبر الإنترنت، قد أطلقت مجموعة جديدة تضم 44 فيلماً عربياً تمزج بين روائع الأفلام الكلاسيكية والمعاصرة، بما في ذلك أعمال مخرجين بارزين أمثال يوسف شاهين، ويسري نصر الله، ونادين لبكي، ومصطفى العقاد، وآن ماري جاسر، وليلى المراكشي، وغيرهم.

وتضم المجموعة الجديدة روائع السينما إلى جانب أفلام نجوم معاصرين وصاعدين في قطاع الترفيه بالعالم العربي.

وسيتمكن أعضاء Netflix من مشاهدة الروائع السينمائية الخالدة التي تشكل جزءاً مهماً من التراث السينمائي في العالم العربي، من خلال عرض المزيد من الأفلام العربية على الساحة العالمية، إلى جانب توفير منصة للمواهب وصناع الأفلام العرب لكسب المزيد من المعجبين على مستوى العالم.

وتأتي هذه الأفلام من دولة الإمارات العربية المتحدة، والكويت، ومصر، ولبنان، وتونس، والمغرب، وسوريا، والجزائر، والسودان.

وفي هذه المناسبة، قالت نهى الطيب، رئيسة الاستحواذ وترخيص المحتوى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدى Netflix: "نريد لعدد أكبر من الناس في جميع أنحاء العالم أن يشاهدوا أفلاماً رائعة وأن تتاح لهم الفرصة لرؤية أعمال تعكس حياتهم على الشاشة. كما نؤمن بأن القصص الرائعة يمكن أن تأتي من أي مكان وأن تصل إلى كل مكان وأن تنال إعجاب المشاهدين أينما كانوا ومهما كانت لغتهم الأصلية. نحن سعداء بمشاركة هذه الأفلام الكلاسيكية والمعاصرة مع أعضائنا في العالم العربي وحول العالم".