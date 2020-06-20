اليوم.. الأنبا رافائيل يلتفي خدام كنائس وسط القاهرة "أون لاين"

يلتقي مساء اليوم السبت، الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة سكرتير المجمع المقدس السابق للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مع خدام الإيبارشية، في لقاء "أون لاين" عبر صفحة الإيبارشية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

واللقاء الذي يتناول "المفهوم الأرثوذكسي عن الملك الألفي والإختطاف"، من المقرر عقده في السابعة من مساء اليوم، ويأتي في إطار متابعة الخدمات الروحية بالإيبارشية في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

واتخذت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قررا منذ 21 مارس الماضي بغلق الكنائس وتعليق الصلوات لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وأعلنت عن عقد اجتماع للجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في 27 يونيو الجاري، لبحث استمرار غلق أو إعادة فتح الكنائس بشروط وقائية، وأنه حتى ذلك الحين تستمر الكنائس في تقديم الخدمات الروحية للأقباط عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة.