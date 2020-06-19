مطرانية بني سويف توفر خدمة طبية ونفسية لمساعدة مرضى ومتضرري كورونا

أعلنت مطرانية بني سويف للأقباط الأرثوذكس، إنشاء خدمة "لست وحدك" لمساعدة مرضى ومتضرري وباء فيروس كورونا المستجد، من الناحية الطبية والروحية والنفسية.

وقال المطرانية إن ذلك يأتي في ظل الأزمة الراهنة ومن منطلق دور الكنيسة تجاه أولادها ومساعدتهم في عبور هذه الأزمة التي يطلبون من الله أن يرفع هذا الوباء عن العالم سريعا.

وأضافت المطرانية، في بيان لها، إن الخدمة الجديدة تقوم على التنسيق بين مجموعة من الأطباء والصيادلة المشهود لهم بالكفاءة وبالتعاون مع صيدليات ومعامل تحاليل ومراكز أشعة بتوفير كافة الاستشارات الطبية الهاتفية، وتقديم كافة الخدمات اللازمة لاكتشاف وتشخيص المرض لكل حالة والدواء اللازم، كما توفر الخدمة في حالات وفاة مريض كورونا لاقدر الله "خدام للتكفين وسيارة لنقلهم للمدافن، كما تقوم الخدمة بمتابعة المرضى والمخالطين لهم نفسيا وروحيا من قبل الخدام والكهنة التابعين لهم.