البرلمان في انتظار قانون "الوطنية للانتخابات" لتقسيم الدوائر

قال النائب نبيل الجمل وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة في انتظار إرسال الهيئة الوطنية للانتخابات لمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف لـ"الوطن" أن اللجنة ستبدأ فور إرسال المشروع المتتم لإجراء الانتخابات النيابية فى مناقشته، وإعداد تقرير حوله يعرض على المجلس في الجلسات البرلمانية المقرر عقدها في 5 يوليو المقبل.

وأوضح أن اللجنة ستعقد اجتماعها في أي لحظة لمناقشة قانون تقسيم الدوائر لغرفتي البرلمان "النواب والشيوخ".

ويعتمد تقسيم الدوائر على أسس و مبادئ علمية تقوم على عدد من المعايير والإحصائيات المرتبطة بعدد السكان والمساحة الجغرافية لكل محافظة، وعدد من المعايير الأخرى، وحدد قانون مجلس النواب النظام الانتخابي في التشريع الذي أقره البرلمان بالتوافق مع الأغلبية، وتضمن أن يكون انتخاب أعضاء مجلس النواب بواقع (284) مقعدًا بالنظام الفردي و(284) مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، أي بواقع (50%) لكل من نظامي الانتخاب المأخوذ بهما.

كان مجلس النواب قد أعلن نهائيا، موافقته على مشروعات قوانين الانتخابات بأغلبية ثلثي الأعضاء، بعد مراجعتها من مجلس الدولة والهيئة الوطنية للانتخابات، وشمل مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، كل منها على حدة.