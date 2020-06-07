4 قوائم و27 فردي.. تفاصيل تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس الشيوخ

نص قانون مجلس الشيوخ المقدم للبرلمان، على تقسيم دوائر الانتخابات للشيوخ، وكشف مشروع القانون عن تقسيم دوائر القائمة بواقع 4 دوائر بنظام القوائم، و27 بنظام الفردي.

وتشمل الدائرة الأولي للقائمة، قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، والثانية تمثل قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، أما الثالثة فتضم قطاع شرق الدلتا، والرابعة والأخيرة تضم قطاع غرب الدلتا.

يذكر أنّ المادة 250 من الدستور نظمت تشكيل مجلس الشيوخ، بحيث يُشكل من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضوا.

وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الـ60 يوما السابقة على انتهاء مدته، وينتخب ثلثا أعضاءه بالاقتراع.

وحصلت "الوطن" على نص تقسيم دوائر الشيوخ، وهي كما يلي: