للتحكم فيما يشاهده أطفالك.. كيف تفعل وضع تقييد المحتوى في يوتيوب؟

يتيح موقع "يوتيوب"، للآباء والأمهاء ميزة (وضع تقييد المحتوى) Restricted Mode، التي تمكنهم من حجب جميع مقاطع الفيديو، التي تتضمن المواضيع العنيفة، أو المُصنفة للبالغين فقط، التي يجب ألا يشاهدها الأطفال، الذين يستخدمون الهواتف المحمولة والآيباد.

علمًا بأنّ تفعيل (وضع تقييد المحتوى) في جهاز اللابتوب، أو تطبيق الهاتف الذكي، يكون في الجهاز نفسه فقط، لذا يجب عليك تسجيل الدخول في كل جهاز أو متصفح آخر، بشكل فردي لتفعيل الميزة.

وتستعرض "الوطن"، كيفية تفعيل وضع تقييد المحتوى على النحو التالي:

أولًا: تفعيل خاصية تقييد المحتوى في أجهزة اللابتوب

- قم بفتح موقع يوتيوب في متصفح الويب في الحاسوب، ثم سجل الدخول باستخدام حساب جوجل الخاص بك.

- اضغط على صورة ملفك الشخصي في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.

- ستظهر لك قائمة اضغط على خيار (Restricted Mode).

- سيظهر لك مربعًا، اضغط على زر التبديل المجاور لتفعيله.

ثانيًا: تفعيل خاصية تقييد المحتوى في الهواتف المحمولة

- افتح تطبيق يوتيوب في هاتفك.

- بعد تسجيل الدخول إلى حسابك؛ اضغط على صورة الملف الشخصي الموجودة في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.

- اضغط على خيار (الإعدادات) Settings، ستظهر لك قائمة اختر (عام) General.

- فعّل (وضع تقييد المحتوى) Restricted Mode من خلال الضغط على زر التبديل المجاور له.

كما يمكنك أيضًا بالإضافة لوضع تقييد المحتوى أن تعتمد على يوتيوب للطفل، من خلال تثبيت تطبيق (يوتيوب كيدز) YouTube Kids، والذي يضم عددًا غير محدود من مقاطع الفيديو الرائعة للأطفال، سواء مقاطع (الرسوم المتحركة) Cartoons، أو مقاطع الفيديو التعليمية، أو غيرها من المقاطع الملائمة للأطفال.

ومن خلال حسابك في جوجل يمكنك تخصيص حسابات معينة في التطبيق عبر تبويب "الإعدادات" لتقييد الوصول إلى مقاطع فيديو معينة، والسماح فقط بمشاهدة مقاطع الفيديو المعتمدة سابقًا، وتفعيل الخيارات الأخرى، مثل: وقت استخدام الشاشة، وغيرها.