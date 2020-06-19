لطلاب الثانوية العامة.. 5 عادات صحية لتقوية المناعة خلال الامتحانات

تواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، وخاصة مع اقتراب موعد عقد امتحانات الثانوية العامة.

وتستعرض "الوطن"، خلال السطور التالية، العادات الصحية لتقوية المناعة لطلاب الثنوية العامة، في ظل جائحة "كوفيد 19" مع الالتزام بالإجراءات الوقائية، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

العادات الصحية لتقوية المناعة خلال الامتحانات

ـ الحرص على تناول الأطعمة الغذائية الغنية بعنصر الزنك، كاللحوم بأنواعها، البقول، والمكسرات.

ـ تناول الفاكهة باستمرار بين الوجبات لاحتوائها على العديد من الفيتامينات.

ـ تناول طبق من السلطة كعنصر أساسي مع كل وجبة.

ـ شرب من 8 إلى 10 أكواب من المياه يوميا.

ـ النوم لمدة 8 ساعات يوميا.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد أكد خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة المنعقد أول أمس، اكتمال الاستعدادات التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع أجهزة الدولة والجهات المعنية، لإجراء امتحانات شهادة الثانوية العامة، موجها الشكر لكل الوزارات المعنية والمحافظات التي قدمت كل أنواع الدعم والمساندة، سعيا لإجراء الامتحانات لأبنائنا الطلاب على الوجه الأمثل.

وأشار وزير التعليم إلى أنه جرى اتخاذ كل التدابير اللازمة، التي تضمن الحفاظ على الطلاب وسلامتهم.