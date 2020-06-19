الجيزة تنهي استعدادتها لاستقبال امتحانات الثانوية العامة

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مدرسة العجوزة الثانوية بنات؛ للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال ماراثون امتحانات الثانوية العامة، ومدى توافر الإجراءات الوقائية اللازمة حفاظا على سلامة الطلاب.

وحرص راشد على تفقد الفصول ومدى جاهزيتها من توافر المقاعد الملائمة للطلاب ومصادر التهوية والعيادة وكبائن التعقيم وتوافر زجاجات المياه بالعدد الكافي.

وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة أنهت استعدادتها لاستقبال امتحانات الثانوية العامة حيث جرى التشديد على توفير زائرة صحية لكل لجنة مع توقيع الكشف الحراري وتعقيم الطلاب والمراقبين في أثناء دخولهم، والتأكد من ارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات الآمنة بعلامات أرضية داخل اللجان وخارجها، بجانب تركيب لافتات وملصقات لتوعية الطلاب والعاملين وإرشادهم لوسائل وطرق الوقاية والحماية من انتقال وانتشار فيروس كورونا.

وأكد راشد ضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة أولاً بأول، والتأكيد على توافر وسائل الإنارة والتهوية المناسبة فضلاً عن أهمية التوزيع الجيد لسيارات الإسعاف للتدخل السريع والتعامل مع أي حالات مرضية أو نقلها لأقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم .