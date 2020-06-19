صور.. رئيس مدينة مرسى مطروح: رفع كفاءة شواطئ روميل والباسنت والنخيل

أعلن وجية عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح عن الإنتهاء من رفع كفاءة شواطئ روميل والنخيل والباسنت والفيروز بفرد الرمال على الشواطئ وإزالة كل ما يعوق الشواطئ فى إطار إستعدادات المدينة لرفع كفاءة الشواطئ.

وقال "عبد الرازق" إن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يتابع يوميا آخر الإستعدادات ورفع كفاءة الكورنيش والشواطئ وعمليات دهان الأرصفة والأعمدة والحمامات فى التوقيتات المتفق عليها تحسبا لصدور قرارات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بالبدء فى فتح الشواطئ للموسم السياحى الصيفي للمدينة بالإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف أن هناك تنسيق مع مديرية الإسكان بمطروح المشرفة على أعمال التطوير الجارية بشاطئ روميل وتذليل جميع المعوقات التى تواجه الأعمال ضمن سرعة إنجاز أعمال التطوير فى التوقيتات المحددة.

وأشار إلى أنه جارى الإنتهاء من الأعمال الجارية لرفع كفاءة كورنيش المدينة والشواطئ، ويتضمن دهان الأرصفة والأعمدة والحمامات تحت إشراف مجلس المدينة.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة الأعمال الجارية برفع كفاءة الشواطئ وكورنيش المدينة والتأكيد على سرعة إنجاز وإنهاء الأعمال فى التوقيتات المحددة.