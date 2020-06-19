انتحار شاب بشنق نفسه في سقف منزله بالدقهلية.. مر بأزمة نفسية

أقدم شاب على الانتحار بشنق نفسه بقرية "بطرة" التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، اليوم، لمروره بحالة نفسيه سيئة.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طلخا بورود بلاغا من بعض الأهالي بقرية بطرة دائرة المركز بالعثور على جثة شخص منتحر داخل مسكنه.

انتقل ضباط مباحث المركز وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى "حمدي أ. ع"، 18 سنة مربوطة بحبل بسقف غرفته.

وبسؤال أسرته، في محضر الشرطة، أكدوا مروره بازمه نفسية منذ فترة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي المنصورة الدولي تحت تصرفات النيابة العامة