مستشفى قنا العام يعلن تعافي وخروج 14 حالات من المصابين بكورونا

أعلن مستشفى قنا العام للحجر الصحى، تعافي وخروج 14 من المصابين بفيروس كورونا المستجد، بعد تلقيهم العلاج اللازم على مدار الأيام الماضية، وخرج المصابين و سط حالة من الفرحة التي ارتسمت على وجوه المتعافين، بعد قضائهم فترة من المعاناة والألم، حتى أثبتت نتائج عيناتهم سلبية التحاليل التى أجريت لهم.

قدم المتعافون من فيروس كورونا المستجد، الشكر لإداة المستشفى و أطقمها الطبية على رعايتهم و اهتمامهم بالمرضى خلال فترة تلقيهم العلاج، وتحملهم مخاطر التعامل مع المرضى، حتى تماثلهم للشفاء.

وقال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام للحجر الصحى، بعد ظهور نتائج التحاليل لعدد من المرضى المحجورين بالمستشفى، ثبتت سلبية 14 منهم وتماثلهم تماما للشفاء من الفيروس، وتقرر خروجهم صباح اليوم الجمعه، مع إعطائهم النصائح الطبية اللازمة للتعامل المحيطين خلال الفترة المقررة من قبل وزارة الصحة.و أشار الديب، إلى أن عدد المتعافين ارتفع إلى 28 حالة، بعد خروج متعافين على فترات متقاربة خلال الأيام القليلة الماضية والتى لا تتجاوز أسبوعين، لافتاً إلى إن المستشفى بأطقمها الطبية و كافة العاملين يحاولون بذل كل ما لديهم من جهد، حتى يتماثل جميع المصابين للشفاء.