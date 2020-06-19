14 جلسة مجانية.. تفاصيل برنامج الصحة النفسية من الشباب والرياضة

أعلنت الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب عن بدء دورة جديدة لبرنامج "الصحة النفسية"، في إطار موافقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي التعاون بين الوزارة وصندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA ومؤسسة اتجاه.

يهدف برنامج الصحة النفسية، إلى مساعدة لمشاركين على تقديم الدعم لأنفسهم في الفترة الحالية، والتحرر من الأفكار السلبية، تحديد أكتر المشاكل التي يواجها المتقدم في حياته وكيفية التغلب عليها سواء كان مصدرها نفسي وذاتي أو من المحيطين.

ويقدم البرنامج الدكتور أحمد أبو الوفا وفريق من الأطباء النفسيين المتخصصين، ويتكون من 14 جلسة، بواقع جلسة أسبوعيا يوم الأربعاء، من الساعة الثامنة حتى العاشرة مساء، من خلال تطبيق زووم.

شروط التسجيل في برنامج الصحة النفسية

- أن يتراوح العمر المشارك من 18-35 سنة.

- الالتزام بحضور جلسات البرنامج كاملة.

- التفرغ التام خلال وقت الجلسة.

الاشتراك في برنامج الصحة النفسية

يتم التسجيل للاشتراك في برنامج الصحة النفسية عبر الرابط على الصفحة الرسمية لمؤسسة اتجاه وصفحة وزارة الشباب والرياضة، من خلال استكمال بعض البيانات المطلوبة منها " الاسم ثلاثي، رقم التليفون، المؤهل الدراسي، الوظيفة، البريد الإلكتروني، تاريخ الميلاد، المحافظة".

وأوضحت المؤسسة أنه سيتم إرسال استبيان لتقييم الجلسات مباشرة عقب كل جلسة يجب الالتزام بملئه وإرساله.

يذكر أن "اتجاه" مؤسسة غير هادفة للربح متخصصة في مجال تنمية الشباب، من خلال تزويدهم بالمهارات وبناء قدراتهم، فضلاً عن المساهمة في بناء قدرات المنظمات الحكومية وغير الحكومية التي تخدم الشباب لتوفير بيئة مهنية وآمنة لتنمية الشباب في مصر، تعمل في مجالات "تمكين الشباب ، تمكين المرأة، الصحة، ريادة الأعمال، والتعليم".