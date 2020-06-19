الشباب والرياضة: لجان ستمر على الأندية لمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية

قال محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الوزارة نفذت تعليمات مجلس الوزراء في ضوء رؤية القيادة السياسية بوقف جميع الأنشطة الشبابية والرياضية في جميع الهيئات في شهر مارس الماضي وفي اليوم التالي بدأ خطة الإعداد لوضع ضوابط واستعدادات إعادة النشاط فبدأت الوزارة تعمل على مسارين متوازيين.

وأضاف الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية Mbc masr، أن المسار الأول يتمثل في دعم الأندية، مراكز الشباب، الهيئات الرياضية، الاتحادات، اللجنة الأوليمبية للاستمرار في ضوء توقف النشاط وكان الدعم ماديا، لوجيستيا، فنيا، وإداريا، خلال فترة التوقف، والمسار الثاني يتمثل في إعداد خطط محكمة بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية استعدادا لعودة النشاط وتم عرضها على مجلس الوزراء خلال الشهور القليلة الماضية وكانت متضمنة الأمور الطبية والإجراءات الوقائية، والضوابط الصحية الخاصة بالاستعداد بعودة النشاط.

وأكد، أنه تم موافقة مجلس الوزراء عليها وأصدر رئيس الوزراء قرارات بعودة الأنشطة تدريجياً وبمجرد صدور هذا القرار بدأنا في الاستعداد بعقد المؤتمر الصحفي وأعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة الخطة التفصيلية لعودة الأنشطة الرياضية في مصر وجميع الأندية الرياضية.

وتابع، أن الخطة التي وضعتها الوزارة شديدة التفصيل وتنفيذها على الأرض يكون أصعب من الورق، ولكن هناك لجان معنية للرقابة والترصد ستمر على الأندية ومراكز الشباب لمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية وأي مخالفة يتم التدخل بشكل فوري.