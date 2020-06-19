رد 45 ألف جنيه لصاحبهم.. رئيسة مدينة بسيون بالغربية تكرم عاملا بمحل فول

كرمت منى صالح، رئيس مركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، عامل بأحد محلات الفول والطعمية بعزبة براده التابعة للوحدة المحلية بكتامة بعد عثوره على مبلغ 45 ألف جنيه فقدوا من مالكهم.

وأكدت رئيس مدينة بسيون، أن المواطن علاء عبدالغني حمد ضرب المثل في الأمانة والقدوة، بمجرد عثوره على مبلغ 45 آلاف جنيه أثناء عمله، بمحل لبيع الفول والطعمية بإحدى العزب التابعة للوحدة المحلية، حرص على البحث عن صاحبه وردها اليه، وأنها علمت من رئيس الوحدة المحلية بالواقعة، فقررت تكريمه بمنحه شهادة تكريم كونه أعطي بذلك نموذجا طيبا عن اهالي مركز ومدينة بسيون.

من ناحية أخرى أكدت " صالح" انه لا تهاون في تنفيذ قرارات الازالة في المهد، وتوجد رقابة بكافة الوحدات المحلية طوال أيام الاسبوع لمنع أي مخالفة وقادت رئيسة مدينة بسيون، وتم إزالة طابق مخالف في أحد المباني السكنية بقرية كفر جعفر.

مشيرة أنه تابعت استعدادات المدارس لإجراءات امتحانات الثانوية العامة، والتي تنطلق يوم الاحد القادم، وتم التأكيد علي توافر كافة الاحتياطات اللازمة من أجل الحفاظ على سلامة الطلاب وحسن سير الامتحانات، وتركيب بوابات للعزل التعقيم والتأكد من نظافة المدارس وتوافر جو صحى ومناسب وأمن لإجراء امتحانات الثانوية العامة في ظل الظروف الراهنة وللحد من انتشار الوباء.

مشيرة الي تشكيل غرفة عمليات طوارئ بمجلس مدينة يسيرون خلال فترة الامتحانات لمتابعة سير الامتحانات ومواجهة اي طوارئ وتضم ممثلين لمجلس مدينة بسيون وادارات الكهرباء والصحة والتربية والتعليم والصحة.