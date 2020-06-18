"صحة الغربية": فتح باب القبول لطلاب مدارس التمريض الأحد المقبل

أعلنت مديريه الصحه بالغربيه بقيادة الدكتور عبد الناصر حميدة عن قبول أولي دفعات مدارس التمريض بنين وبنات بمجموع حد ادني مبدئي 270 درجه على أن يزيد عدد الطلاب في كل مدرسه عن 30 طالب .

أكدت الدكتورة غاده عبد الستار مدير إدارة التدريب والمدارس أنه سيتم إختيار أعلي المتقدمين بالمجموع بناء على تعليمات وزيرة الصحة من بداية الأحد القادم 21/6 على أن لا يقل السن عن 15 سنه.

واضافت أن محافظه الغربيه تضم ٩ مدارس بطنطا والمراكز منها كفر الزيات . المحله . سمنود . بسيون . السنطه على أن يتم تقديم الأوراق فى مكان حصوله على الشهادة الاعداديه

كما أوضحت أنه سيتم فتح باب تقديم الطلبه الولاد بمدرسه سيجر بطنطا كمجموعة أولي يوم الاحد القادم وسيتم الاختيار بناء على أعلي مجموع نظرا إلى ان هذة المدرسة الوحيدة الخاصه بالطلاب.