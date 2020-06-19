إنقاد حياة مريضة كورونا بعزل جامعة المنصورة بتركيب جهاز ضربات القلب

تمكن الفريق الطبي بمبنى الباطنة الخاصة المخصصة لعزل وعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا بمستشفى الجامعة الرئيسي من تركيب منظم دائم لضربات القلب باستخدام جهاز الأشعة النقال، والأشعة الالتراسوند التليفزيونية لمريضة تعاني من هبوط حاد في الدورة الدموية واضطراب بضربات القلب بعد توقف منظم ضربات القلب عن العمل.

وبحسب بيان جامعة المنصورة، فقد تم التدخل السريع من شباب الأطباء ونجحوا في تركيب منظم ضربات القلب الدائم مما أدي إلى إنقاذ حياة المريضة وانتظام ضربات القلب وعلاج الهبوط الحاد في الدورة الدموية.

وأضاف البيان أنه يعد هذا التدخل هو الأول من نوعه بمستشفيات العزل حيث يحتاج هذا التدخل الخبرة الكافية في مجال القلب والأوعية الدموية ويحتاج إلى تجهيزات كاملة للقسطرة القلبية والأشعة التداخلية.

وضم الفريق الطبي الدكتور إسلام شرف قسم القلب، والدكتور أحمد العجمى قسم الأشعة، والدكتور محمود جاد قسم التخدير، الدكتورة مروة غانم قسم الصدرية، وفريق فنيي الأشعة وهيئة التمريض.