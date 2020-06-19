العرابي: الوزاري العربي سيدعم "إعلان القاهرة" أساسا للحل السياسي في ليبيا

قال محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن مصر، تتحرك حاليا على عدة محاور في الأزمة الليبية، حيث أجرى وزير الخارجية اليوناني، أمس، زيارة للقاهرة، لبحث الأوضاع الليبية، لافتا إلى أنه سيجري وضع الجامعة العربية أمام مسؤولياتها الفترة المقبلة، نظرا لتعرض ليبيا، لعدوان واحتلال من دولة أخرى.

وأضاف "العرابي" خلال اتصال هاتفي بنشرة أخبار DMC، المذاعة على شاشة DMC، وتقدمها الإعلامية إيمان عبدالباقي، أن تركيا، تمارس "بلطجة" على المستوى الإقليمي، حيث اخترقت القوات التركية، أمس، الحدود العراقية، إضافة إلى تواجدها في سوريا وليبيا وقطر واليمن: "السؤال المهم وهو ده اللي هيخيم على الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية العرب، هو ماذا سيحدث في تناقض المواقف العربية؟، فهناك دول تتعامل مع تركيا، وأخرى ترى أنها تمارس الإرهاب".

وتوقع أن الاجتماع لن يخرج بمخرجات قوية، ولكنه سيخرج بمساندة "إعلان القاهرة" الذي قدمته مصر، للعالم أجمع، ليكون أساسا للحل السياسي في ليبيا: "وقت الانتقادات لتركيا ولى، تركيا الآن، أصبح لها موطئ قدم في ليبيا، وأوروبا عليها مسؤولية تجاه تردي الأوضاع في ليبيا، والمؤسسات الدولية لازم يضعوا أنفسهم أمام مسؤولياتهم لوقف المد التركي".