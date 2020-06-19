دي مايو: الأولوية وضع حد للصراع في ليبيا

جدد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، اليوم، التأكيد على أن "الأولوية هي وضع حد للصراع في ليبيا".

وفي منشور على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك"، قبل اجتماعه الذي جرى لاحقا في أنقرة مع نظيره التركي مولود تشاووش، تحدث عن مساع لـ "التغلب على أزمة عالمية غير مسبوقة، ولا يمكننا تحمل تصعيد آخر"، وفقا لما نشره موقع "بوابة أفريقيا".

وكانت وزارة الخارجية الايطالية قد أعلنت أن جدول أعمال الزيارة يتضمن "العلاقات الثنائية، والأزمة الليبية، والعلاقات بين تركيا-الاتحاد الاوروبي، والوضع في شرق البحر الأبيض المتوسط".