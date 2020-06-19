دعوة أممية لأطراف النزاع في سوريا لتسهيل مرور الطلاب لإجراء الامتحانات

دعت الأمم المتحدة فى بيان، اليوم، أطراف النزاع فى سوريا إلى تسهيل المرور الآمن للطلاب الذين يسافرون إلى المناطق الحكومية لخوض امتحاناتهم الثانوية النهائية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وقالت المنظمة، إن من المتوقع أن يسافر ما يصل إلى 23 ألف طالب معظمهم من الشمال الشرقى وأيضا من الشمال الغربى عبر خطوط النزاع إلى المناطق الحكومية لإجراء الامتحانات المقرر أن تبدأ فى 21 يونيو الجاري وسينضمون إلى نحو 250 ألف طالب فى جميع أنحاء البلاد يجرون هذه الامتحانات.

وقال منسق الأمم المتحدة المقيم، منسق الشؤون الإنسانية فى سوريا، عمران رضا والمنسق الإقليمى كيفين كينيدى، إنه وفقا لتقارير فى حالتين على الأقل فقد حرم أعضاء الجماعات المسلحة غير الحكومية عشرات الطلاب من الأمان لدى عبورهم نقاط التفتيش فى محافظتى إدلب وحلب وهم فى طريقهم إلى مراكز الامتحان.

وأوضح المنسقان، أن تقارير أخرى أشارت إلى تعرض الطلاب فى أماكن أخرى من البلاد بما فى ذلك محافظة الرقة للمضايقة والترهيب.

وأوضح مكتب التنسيق، أن الأطفال فى سوريا يواجهون بالفعل مجموعة كبيرة من التحديات للبقاء فى المدرسة سواء بسبب النزوح أو الأعمال العدائية أو الفقر، مشيرا إلى أن جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، أدت إلى زيادة تعطيل الوصول إلى التعليم الأساسى.

ودعت المنظمة، إلى إتاحة بيئة واقية لجميع الطلاب الخاضعين للامتحانات فى جميع أنحاء البلاد بدعم أماكن الايواء والامتحان، إضافة إلى اتخاذ تدابير للحماية من كورونا المستجد.