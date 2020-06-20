بدأت بـ"عزل أبوخليفة".. معركة الـ100 يوم ضد كورونا في الإسماعيلية

معركة كورونا من المعارك الشرسة التي تخوضها مصر، بدأت رسميا في 8 مارس، حيث انتشر الفيروس بشكل وبائي، وبدأ مستشفى العزل بأبو خليفة، يفتح أبوابه للحالات المصابة، وسبقه فقط مستشفى النجيلة، ليكون المستشفى الثاني على مستوى الجمهورية، الذي يستقبل المئات من المصابين من كل أنحاء الجمهورية، ليمثل نقطة ارتكاز مهمة في المعركة.

وفي بداية المعركة، وتحديدا حتى نهاية شهر إبريل، لم تكن ظهرت حالات لمرضى كورونا فى الإسماعيلية، وكانت الحالات الأولى فى عزبة أبوربيع بقرية السبع آبار، تلاها حالات فى عزبة البن بمدينة التل الكبير، والمنطقتين كانت عدد الحالات 8 حالات تقريبا، ارتفعت إلى 20 حالة، خلال أسبوعين، ثم بدأت الأعداد في التزايد.

ويقول الدكتور سعيد مأمون السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن جملة الإصابات بقيروس كورونا من مواطني محافظة الاسماعيلية، حتى الآن 361 حالة، بمعدل إصابة قدره 26 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بحسب التعداد السكاني للمحافظة.

وتعد الإسماعيلية من اقل 5 محافظات في عدد الإصابات، وبلغ عدد حالات الخروج من المستشفيات 161 حالة، وعدد حالات العزل المنزلي تحت العلاج للحالات المرضية البسيطة، 59 حالة، تعافى منهم 23 حالة، ضمن حالات العزل المنزلي، بعد استكمال بروتوكول العلاج، أي أن نسبة الشفاء تجاوزت 50% من الحالات، بينما وصلت حالات الوفاة عدد 62 حالة.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن مستشفيات المحافظة التى تم إختيارها للعزل، التى بدأت بمستشفى أبوخليفة بقوة 127 سرير، بينهم 27 سرير عناية مركزة، وتم تجهيز مستشفى الحميات، بقوة 150 سرير، منهم 15 غرفة عناية مركزة، وتجهيزه وإعداده ليكون مخصصا للحجر الصحى والعزل لمصابى فيروس كورونا.

ولفت إلى افتتاح مستشفى الصدر للعزل الصحي، بقوة 60 سرير، من ضمنها عدد 11 سرير عناية مركزة، وقسم العزل بمستشفى الاسماعيلية العام، بقوة 55 سرير، من ضمنهم عدد 6 سرير عناية مركزة، بالإضافة إلى جانب بيت الشباب الدولى، على بحيرة التمساح، الذي تم تخصيصه بطاقة 55 سريرا، لاستقبال الحالة المصابة بكورونا.

وأضاف أنه تم مؤخرا مستشفى العزل بجامعة القناة، بطاقة 114 سرير منهم 14 سريرعناية مركزة، وتشرف جامعة القناة على هذا المستشفى، ومدينة الطالبات بجامعة القناة، ليستخدم في حجز الحالات المتوسطة، خاصة من القادمين من الخارج.

وأكد أن الصحة توفر كل الإمكانات من أدوية وتجهيزات طبية وتدريب الأطباء على التعامل مع المرضى، ونفس الشىء لطاقم التمريض والفنيين، وتم التوصل إلى 913 حالة اشتباه على مستوى المحافظة، تم تقديم الخدمات الطبية لهم خلال مستشفيات العزل المشار إليها، وبلغ عدد المخالطين للحالات 4714 حالة، أنهى منهم 3341 المتابعة، وأصبحوا أشخاص طبيعيين.