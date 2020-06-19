المحافظ يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير الأسواق ببورسعيد

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، بسرعة الإنتهاء من تطوير الأسواق بالمحافظة بما يتوازى مع الأسواق الحضارية التى أنشأتها المحافظة وفى إطار خطة القضاء على الأسواق العشوائية ببورسعيد.

جاء ذلك بحضور رؤساء الأحياء والمستشار الفني للمحافظة وعدد من المقاولين المنفذين للمشروعات، وجمعية مشكاة نور.

وأوضح محافظ بورسعيد أنه جار تطوير عدد من الأسواق والمناطق بحى الضواحى لتتناسب مع المشروعات الخدمية والتنموية التى تتم بكافة أحياء المحافظة.

ووجه محافظ بورسعيد بالتنسيق بين الجهات المنفذة لأعمال التطوير بما يضمن رفع كفاءة الأسواق على أكبر قدر من الكفاءة و تحديد خطة زمنية لانتهاء من كافة الأعمال الجارية.