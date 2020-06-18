"الإدارة المحلية" بـ"النواب" توصي بمراجعة تشريعات الأسواق العشوائية

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، وزارة التنمية المحلية، بالمراجعة التشريعية للقوانين المؤثرة على ملف الأسواق العشوائية، فضلا عن قيامها بعرض حصر الأسواق المقننة على ذات الموقع رقميا وماليا وماليا، ودراسة رؤى واقتراحات المحافاظات التى أثيرت من خلال جلسة فى وزارة التنمية المحلية بحضور كافة الأطراف، وضم ملف المواقف مع الأسواق بنفس مجموعة التطوير المؤسسى، والتوسع فى إبرام البروتوكولات الخاصة بتطويرالأسواق.

كما وجهت اللجنة، بتكليف الوزارة بتنظيم عقد اجتماع مع سكرتيرى عموم المحافظات بحضور المستشارين القانونيين للوزارة والمحافظات وممثلين عن وزارة المالية لتعريف سكرتير العموم بالمواد القانونية، ووجهت صندوق تطوير المناطق العشوائية بإعادة العرض بجدول زمنى مرتب بحزم أخری خارج الاعتماد على الاعتمادات المالية الحكومية، كما أوصت اللجنة الحكومة بالأخذ فى الاعتبار أهمية الملفات المتعلقة بالأسواق والمواقف، وضرورة إعطاء وزارة التنمية المحلية صلاحيات تساعدها فى إجراء إصلاحات مؤسسية وتعيين نائبين لوزير التنمية المحلية يختص كل منهما بملف معين يعمل على تطويره، وانتهت اللجنة إلی استمرار نظر الموضوع فى اجتماع مقبل.