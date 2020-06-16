محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالمبنى الإداري للمنطقة الصناعية

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم المبني الإداري بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ,يرافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء علاء المالكي مدير المنطقة الصناعية والسيد التابعي مدير جمعية المستثمرين.

وخلال الجولة، حرص اللواء عادل الغضبان على الإستفسار عن عدد المشروعات المتقدم إليها الشباب وكذلك متابعة سير العمل بالمصانع وذلك فى إطار الطفرة الصناعية والاستثمارية التى تشهدها مناطق جنوب وغرب وشرق بورسعيد، وتميز بورسعيد فى مجال الصناعات الصغيرة للشباب.

وأكد المحافظ على أن محافظة بورسعيد تسعى لتوفير كافة التسيهلات للمستثمرين والشباب حيث ان الهدف الأساسى من المشروعات التى تقام على أرض المحافظة هو خدمة الشباب وتوفير فرص العمل والدعم لهم.