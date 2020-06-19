ضبط 360 كيلو لحوم فاسدة في مركزين تجاريين شهيرين بالدقهلية

أعلن الدكتور عبد المنعم المنجى، وكيل الوزارة – مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، أنه بالمرور اليوم الجمعة، على 3 مولات تجارية أحدهم وجد مغلق وقت المرور بينما في المولين الآخرين تم التحفظ علي إجمالي مضبوطات 360 كجم ما بين لحوم مجهولة البيانات وغير محتفظة بالخواص الطبيعية لها و دواجن متهالكة الأنسجة.

وقال المنجى، في تصريح صحفي، إن سبب فساد هذه اللحوم عطل في ثلاجات الحفظ بالمولين وعدم حفظها بالطريقة الصحيحة طبقا للإرشادات المدونة علي المنتجات أو التى أقرتها القوانين والقرارات الوزارية.

وأكد مدير مديرية الطب البيطري، علي المواطنين بضرورة التأكد من أى لحوم عند الشراء خاصة المجمد والمبرد منها.

وأضاف أن الحملات ستظل مستمرة حتى يتم تغطية كافة المولات والمطاعم والمنافذ والردع لكل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين.