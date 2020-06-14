محافظ أسيوط يبحث تطوير مزارع الثروة الحيوانية مع مدير الطب البيطري

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الدكتور خالد البكري مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط لمناقشة وبحث سبل تطوير مزارع الثروة الحيوانية التابعة للمحافظة وتنمية الموارد الذاتية للمشروعات، جاء ذلك بحضور المهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بأسيوط.

واستعرض المحافظ – خلال اللقاء – جهود تطوير مزارع الثروة الحيوانية التابعة للمحافظة بقرية بني مر بمركز الفتح والحمام بمركز أبنوب وبني سند بمنفلوط وذلك للإسراع في عمليات التطوير وفقاً للإمكانات المتاحة وتوفير الاحتياجات المحلية من اللحوم وتقليل الاستيراد حيث يتم وضع خطة مستقبلية وشاملة لتنمية هذا القطاع الحيوي بالتنسيق مع المتخصصين والفنيين وتحسين السلالات الموجودة لزيادة كميات اللحوم والألبان.

ووجه محافظ أسيوط بتكثيف الجهود لتنمية المشروعات ووضع خطة عاجلة لتطوير مزارع المحافظة بالغريب بساحل سليم وبالوادي الأسيوطي والتوسع في زراعتها وتحسين وسائل الري بها وتحقيق أقصى استفادة منها لتنمية الموارد الذاتية بالمحافظة وتوفير فرص عمل للشباب والاستفادة من الخبرات والكفاءات من شباب الخريجين بالتعاون مع مديرية الزراعة والطب البيطري والاستفادة من خبرات أساتذة جامعة أسيوط بالإضافة إلى استغلال المساحات الشاسعة بالمزارع التابعة للمحافظة بزراعة محاصيل مختلفة، مشيرًا إلى أهمية هذا القطاع لما له من فوائد عديدة للمحافظة ومواطنيها في حالة استغلاله وتنمية موارده وزيادة إنتاجه.