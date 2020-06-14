محافظ البحر الأحمر يمهل "الطب البيطري" أسبوعا للقضاء على الكلاب الضالة

عقد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا بالديوان العام، مع فتحي سلمي مدير عام مديرير الطب البيطري، لمناقشة آليات القضاء على الكلاب الضالة بمختلف مدن المحافظة.

جاء ذلك بعد تكرار وقائع عقر الكلاب خلال الفترة الماضية، كان آخرها تعرض مواطن مصري لعقر كلب مملوك لسيدة أجنبية من المقيمين بالغردقة، ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وعرضها على النيابة العامة للتحقيق معها.

استمع المحافظ خلال الاجتماع لخطة مدير مديرية الطب البيطري فيما يتعلق بالتصدي لهذه الظاهرة، وشاهد عرضًا مصورًا لحملات المديرية خلال الفترة الماضية، وكلفه بشن حملات مكبرة بكل مدن المحافظة بالتنسيق مع إدارة شرطة البيئة للقضاء على الكلاب الضالة، وفقًا للأسس العلمية المتبعة في التخلص الآمن والصحي من هذه الحيوانات.

وأكد المحافظ، أنه لن يسمح بتعرض أي من المواطنين للترويع من الكلاب الضالة، مشيرًا إلى أنه تابع ردود الفعل الإيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي من أبناء المحافظة، والآراء الداعمة للقرار الذي أصدره أمس، بحظر سير كلاب الحراسة سواء المرخصة أو غير المرخصة في الشوارع دون إمساك صاحبها بها، وتحرير محاضر وغرامة مالية كبيرة للمخالفين، مشددًا على تطبيق القرار بحسم.

وفي نهاية الاجتماع أعطى محافظ البحر الأحمر أسبوعًا كمهلة لمدير مديرية الطب البيطري للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة بالشوارع بمختلف مدن المحافظة، بالتنسيق مع جمعيات حماية حقوق الحيوان.