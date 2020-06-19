رئيس الأركان اليوناني مهددا تركيا: سنحرق من يقترب من شرق المتوسط

عاود رئيس أركان اليونان، كونستانتينوس فلوروس، تحذيراته لتركيا، بسبب تجاوزاتها الأخيرة في شرق المتوسط، وإيجه، حيث وجه لها إنذارا شديد اللهجة، نقلته صحيفة "يني عقد" التركية.

وقال فلوروس: "من يهاجم الأراضي اليونانية سنحرقه أولًا ثم نذهب وننظر من هو، يجب على أي شخص يتصادم مع القوات المسلحة اليونانية أن يعرف أنه سيغادر بثمن باهظ، نريد الحوار على قدم المساواة، لكن تركيا لا تريد ذلك"، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وكان رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، قال ضمن تصريحاته في المؤتمر الصحفي الذي عقده خلال زيارته لإسرائيل الثلاثاء الماضي، إن بلاده لن تقبل بفرض تركيا سيطرتها على البحر المتوسط، معتبرا تصرفاتها "تعديا واضحًا وصريحًا على حرية اليونان واستقلالها".

وأعرب رئيس الوزراء اليوناني، أن بلاده على أتم استعداد للحوار، إذا توافرت الرغبة لدى أنقرة في التوصل إلى حل سلمي.