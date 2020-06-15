نشرة أخبار تركيا.. نورديك مونيتور: وثيقة سرية تكشف خطة تركية لغزو اليونان

أفاد موقع نورديك مونيتور بأن وثائق سرية كشفت أن تركيا لديها خطة لغزو اليونان سميت باسم قائد عسكري تركي في القرن الحادي عشر والذي حكم دولة مستقلة خلال العصر البيزنطي.

ووفقا لعرض باور بوينت أعدته هيئة الأركان العامة لمراجعة التخطيط الداخلي، أطلع عليه موقع نورديك مونيتور، وضعت تركيا خطة لعملية عسكرية سرية تحمل اسم (توجيهات تخطيط عمليات القوات المسلحة التركية - أكابي). يحمل المستند تاريخ 13 يونيو 2014، مما يشير إلى أنه تم على الأرجح تحديثه وإنهائه في ذلك التاريخ بعد مراجعة إصدار سابق ومن المفترض أنه لا يزال قائم.

وأضاف موقع نورديك مونيتور أن الوثائق تم اكتشافها في ملف قضية جنائية في العاصمة التركية حيث يبدو أن المدعي العام المحقق سيردار كوشكون، أحد الموالين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد نسي إزالة الوثائق السرية قبل تقديمها إلى المحكمة. تم الحصول على هذه الوثيقة من مقر هيئة الأركان العامة خلال تحقيق في انقلاب فاشل في 15 يوليو 2016.

وتبين أن الوثائق بما في ذلك خطة الغزو لليونان قد تم تبادلها بين كبار القادة في هيئة الأركان العامة حيث يستخدمون بريد إلكتروني داخلي لدواعي السرية والتأمين.

https://www.nordicmonitor.com/2020/06/turkey-planned-to-invade-greece-secret-document-reveals/

تركيا تسجل أعلى نسبة إصابة بفيروس كورونا خلال أسابيع

أعلنت تركيا يوم الأحد، عن 1562 حالة إصابة بفيروس كورونا، مما يعد أعلى نسبة إصابة خلال شهر، حيث حث وزير الصحة في البلاد المواطنين على تجنب التفاؤل دون ممارسة تدابير وقائية ضد الوباء.وقال فخر الدين كوكا على تويتر، إن عدد المرضى الذين تم شفائهم انخفض مرة أخرى إلى أقل من عدد الإصابات الجديدة، معلنا عن 15 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس الجديد.https://ahvalnews.com/coronavirus/turkey-records-highest-covid-19-infections-weeks

74 % من أصحاب الأعمال التجارية الصغيرة في تركيا يشعرون بالقلق من تداعيات الوباء

أظهر مسح أجرته شركة "ريم بيبول" لاستطلاعات الرأي أن 74٪ من أصحاب الأعمال الصغيرة في تركيا قلقون من الأزمة الاقتصادية المترتبة عن فيروس كورونا.

وقال موقع ديكن الإخباري نقلا عن الاستطلاع إن نفس النسبة من أصحاب الأعمال قالوا إنهم شهدوا زيادة في حجم الديون وشهدوا زيادة في الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان منذ تفشي الوباء في تركيا.

في شهر مارس، أغلقت تركيا عدد لا حصر له من الشركات والمؤسسات للحد من تفشي فيروس كورونا.

وعلى الرغم من إعلان الحكومة التركية تخفيف إجراءات الغلق، فقد انخفض الطلب على المنتجات الرئيسية بعد أن منحت الشركات التركية ملايين العامل أجازة غير مدفوعة الأجر أو تم خفض ساعات العمل مع انخفاض الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي.قال 22٪ من المجيبين أن آثار وباء فيروس كورونا ستستمر من شهر إلى ثلاثة أشهر.

وقال 24٪ أن الآثار سوف تمتد من ثلاثة إلى ستة أشهر، قال 21٪ أنه من ستة إلى 12 شهرا و 24٪ قالوا أن التأثير سوف يستمر أكثر من عام.

https://ahvalnews.com/pandemic/two-thirds-turkeys-small-business-owners-concerned-over-fallout-pandemic

سياسي تركي: يجب علينا تحطيم عرش أردوغان معا من خلال تأثير الدومينو

كتب عدنان سلجوق مزراكلي، سياسي كردي من حزب الشعوب الديمقراطي وعضو سابق في المجلس الوطني الكبير لتركيا وعمدة ديار بكار، ن حزب العدالة والتنمية الحاكم اعتاد على استهداف الأكراد وأوساط المعارضة لتوطيد قبضته على السلطة، مشير أن الوقت قد حان للقضاء على حكم أردوغان عبر استخدام ما وصفه بتأثير الدومينو.

وحسب مقال مزراكلي، المنشور على موقع أحوال، بعد سنوات من القضاء على المعارضة ببطء، وإجبار المزيد من الناس على التواري، يستهدف حزب العدالة والتنمية مرة أخرى الحركة السياسية الكردية وجماعات المعارضة الأخرى. الفرق هذه المرة هو أن عمليات التخويف هذه تشمل الآن حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي.

"في مثل هذه اللحظة من التاريخ، أصدر حزب الشعوب الديمقراطي ما أطلق عليه "وثيقة الموقف" في 1 يونيو".

يضيف مزراكلي أن هذه الوثيقة كانت أحد أسباب زيادة استهداف وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة لكل من حزب الشعوب الديمقراطي وجماعات المعارضة الأخرى هذا الشهر. أن النقاط التسع المذكورة في هذه الوثيقة هي: العدالة، دستور ديمقراطي، ديمقراطية تقوم على حكومات محلية قوية ونظام برلماني، حل ديمقراطي للقضية الكردية، إنهاء الحروب والسياسة الخارجية التي تركز على الصراع، توفير الوظائف وسبل العيش للجميع، حقوق المرأة، حقوق الشباب، وحماية الطبيعة لمجتمع ديمقراطي بيئي.كما سيعقد حزب الشعوب الديمقراطية "مسيرة من أجل الديمقراطية ضد الانقلاب" بين 15 و 20 يونيو، من أجل الاحتجاج على عزل نائبين برلمانيين من حزب الشعوب الديمقراطي، بالإضافة إلى نائب واحد من حزب الشعب الجمهوري.

يؤكد مزراكلي أن هذه الوثيقة هي أكثر من مجرد إعلان عن مسيرة. أن حالة الاستنفار التي تسيطر على وسائل إعلام أردوغان تؤكد أنها أكبر من مجرد مسيرة، أن ما يحاول أن يفعله حزب الشعوب الديمقراطي هو السعي من أجل تمهيد الطريق للشعب التركي لكي يتنفس هواء نقي. وأضاف: "لن نكون الضفدع المغلي. سنكون بلاط الدومينو الصغير...والآلاف منا سيمزقون عرش الحكومة. يتطلب الأمر لمسة واحدة لتساقط جيد ". " حان الوقت للإعلان عن انتصار الشعوب" .

https://ahvalnews.com/selcuk-mizrakli/we-must-tear-down-erdogans-throne-together-through-domino-effect