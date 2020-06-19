أستاذ تخدير: دواء ديكساميثازون كان بإمكانه إنقاذ ثلث وفيات كورونا

قال الدكتور عصام عبدالصمد أستاذ التخدير وعلاج الآلام، إن هناك دواء يسمي ديكساميثازون قديم للغاية، وعمره حوالي 60 عاما، ويتم استعماله منذ عام 1960، وشخصيا استعمله على 10 من المرضى تقريباً يوميا في الحالات الحرجة.

ولفت إلى أنه نصح باستخدام الدواء بالنسبة لفيروس كورونا، ولكن تم رفض فكرته، حتى جاء طبيب يدعي بيتر يعمل في أكسفورد، وعمل على تجربة الدواء على 11 ألف و500 مريض، وظهرت نتائج مذهلة له، وحوالي ثلث المواطنين الذين ماتوا في لندن، كان يمكن إنقاذهم إذا تم استخدام هذا الدواء عليهم.

وأضاف عبدالصمد، خلال مداخلة عبر سكايب، في برنامج "آخر الأسبوع"، المذاع على فضائية صدى البلد، أن "الفكرة كانت بالنسبة لمصر، أنه عندما نقول حاجة بتلاقي بعدها بساعة مفيش منه في الصيدليات، وكل الناس عاوزة تخزن الدواء ده، واللي قاعدين في البيت لو أخدوا منه يموتوا، لكن يجب أن يؤخذ تحت إشراف طبي في المستشفيات، ونستعمله في الغرف التي يكون فيها للمريض قبل دخوله للعناية المركزة أو في داخلها".

وتابع، أن كل 100 شخص يصاب بفيروس كورونا 85% منهم، لا يذهب للمستشفى ويكون في العزل المنزلي، والباقي من يذهبوا للمستشفي و10% منهم فقط، هم من يتم شفاؤهم من ضمن سبب ذلك هو استخدام دواء ديكساميثازون.