بروفة أخيرة لامتحانات الثانوية.. وخطة لتأمين "نقل الأسئلة"

تنطلق امتحانات شهادة الثانوية العامة، غداً، وسط إجراءات أمنية ووقائية مشدّدة، حفاظاً على سلامة الطلاب والمراقبين والعاملين من «كورونا»، وأنهت مديريتا القاهرة والجيزة والمحافظات استعداداتها لاستقبال الطلاب، وقال محمد عطية، مدير مديرية التعليم بالقاهرة، إن «كل لجان الثانوية جاهزة لاستقبال الطلاب غداً فى 310 لجان تستوعب أكثر من 97 ألف طالب وطالبة».

وأضاف لـ«الوطن» أن رؤساء اللجان تسلموها، وتم توزيع مطهرات وكمامات لتغطية كل الطلاب والمعلمين والعاملين يومياً، علاوة على تزويدها ببوابات تعقيم وتطهير ذاتية، وكواشف لدرجات الحرارة، مشيراً إلى أن عدد الطلاب داخل اللجان الفرعية سيكون من 14 إلى 20 طالباً أو أقل فى اللجنة الواحدة، لتحقيق التباعد، إضافة إلى توفير وسائل الإنارة والتهوية، ونظافة اللجان، وتوافر جميع وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها.

وتفقّد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مدرسة «العجوزة الثانوية بنات»، للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال الماراثون، ومدى توافر الإجراءات الوقائية. وأكد «راشد» أن المحافظة أنهت استعداداتها بتوفير زائرة صحية لكل لجنة، مع توقيع الكشف الحرارى، وتعقيم الطلاب والمراقبين أثناء دخولهم، وأيضاً التأكد من ارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب بعلامات أرضية داخل اللجان وخارجها، فضلاً عن تركيب لافتات وملصقات لتوعية الطلاب والعاملين وإرشادهم لوسائل وطرق الوقاية من الفيروس.

واستعدت أجهزة وزارة الداخلية لتأمين الامتحانات واتخذت جميع إجراءات نقل أوراق الأسئلة إلى مقر اللجان، وتعيين تمركزات أمنية ثابتة وسيارات إسعاف أمامها للتعامل مع الطوارئ، ومنع أى تجمعات فى محيطها، ونسق قطاع السجون، مع وزارة التعليم لتجهيز عدد من لجان الامتحانات فى السجون، وتعقيمها مع مراعاة تخفيض الأعداد، والتباعد بين النزلاء أثناء الامتحان.