محالفظ السويس: توفير الإمكانيات خلال امتحانات شهادة الثانوية العامة

عقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، اجتماعا، اليوم، بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد لمناقشة الاستعداد لامتحانات شهادة الثانوية العامة التي تبدأ في 21 يونيو الجاري بعدد 17 مدرسة علي مستوى الأحياء.

وحضر الاجتماع اللواء حسن التركي، نائب مدير الأمن وسلمى الشاعر مدير عام التربية والتعليم.

وفي بداية الاجتماع قدم المحافظ الشكر للأجهزة الأمنية ومديرية الصحة والتأمين الصحي وهيئة الاسعاف لما يبذلوه من جهد خلال هذه الفترة لمجابهة فيروس كورونا.

كما قدم الشكر لجميع العاملين بمديرية التربية والتعليم لجهودهم خلال الفترة السابقة، مؤكدا تكثيف المرور على المدارس للتاكيد علي توافر وتركيب أجهزة الوقاية والتعقيم وقياس درجة الحرارة بالمدارس المحددة للامتحانات وتكثيف أعمال النظافة في الداخل وتعقيم دورات المياه بصفة مستمرة، وعمل مظلات خارجية أمام كل مدرسة لحماية الطلبة ضمن الاجراءات الوقائية قبل الدخول للجان بالتنسيق مع الأحياء، كما تم التاكيد على جاهزية استراحات المراقبين.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بالقيام بأعمال النظافة خارج المدارس بصفة مستمرة والمناطق المحيطة بها.

وطالب المحافظ القيادات الأمنية ومديرية الصحة والإسعاف والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وجميع الأجهزة المعنية بتقديم كافة التسهيلات واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المطلوبة لتأمين اللجان.

وشدد صقرعلى قطاع توزيع كهرباء القناة بالسويس علي أهمية الحفاظ علي استقرار التيار الكهربائي وعدم انقطاعه خلال فترة الامتحانات.

حضر الاجتماع كلا من رؤساء الأحياء ومديري الصحة والتأمين الصحي والكهرباء والمرور والطب الوقائي وادارة مكافحة العدوي وإدارة الصحة المدرسية بمديرية الصحة وممثل الشركة القابضة لمياه الشرب ومديري التعليم العام والفني والأمن بمديرية التربية والتعليم ومركز المعلومات والازمات والمجالس بمحافظة السويس.