الصحة عن زيادة أعداد إصابات كورونا: المعدل الأسبوعي ما زال في مستواه

أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن معدل الإصابات الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد، مازال على مستواه، "الكيرف فلات، بيطلع حاجة بسيطة وبينزل حاجة بسيطة، ومبيعملش فجوة ومبينطش".

وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إنه من الصعب قياس مؤشر الإصابات بشكل يومي، نظرًا للصعود والنزول اليومي، مؤكدًا أن هذا ليس مؤشر لمعدل الإصابات.

واعتبر مجاهد، أن الفترة الماضية لم تحدث فيها قفزات، وأن الشكل اليومي ونسبة الزيادة الأسبوعية، كان في المعدل المقبول، لافتًا إلى أنه حدثت زيادة ملحوظة الأسابيع القليلة في أعداد الوفيات، مشددًا على أن أعضاء لجنة الوفيات من لجنة كورونا، يتابعوا الوفيات والمستشفيات الأكثر عدد في الوفيات لحل التحديات التي تواجههم.