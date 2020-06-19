"الصحة": أصحاب الأمراض المزمنة سبب ارتفاع وفيات مصابي كورونا

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إن سبب زيادة أعداد الوفيات بفيروس كورونا المستجد، يرجع إلى أن أغلب الإصابات من أصحاب الأمراض المزمنة.

وأضاف مجاهد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه تقرر أن تقدم العيادات الخارجية، وقوافل علاجية خدماتها لأصحاب الأمراض المزمنة، وإعطائهم أدويتهم لفترة تكفيهم 3 أشهر.

وأشار مجاهد، إلى أن وزارة الصحة، ستبدأ حملة لتقديم خدماتها لكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك لتقليل نسب الوفيات الناجمة عن تلك الأمراض، مع اتباع كل الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأوضح مجاهد، أن هذه الحملة ستبدأ المرحلة الأولى، غدًا في 8 محافظات منها "القاهرة الكبرى والفيوم والمنوفية والشرقية والبحيرة"، لافتًا إلى أن هذه المحافظات هي الأعلى في معدلات الاصابة.

وأكد مجاهد، أن هذه الحملات ستقدم خدماتها للحاصلين على قرارات علاج على نفقة الدولة، وستجدد القرارات لأصحاب القرارات المنتهية، وأن هذه الحملة ستقدم خدماتها لأصحاب الأمراض المزمنة في مراكز طبية وعيادات خارجية، وقوافل متحركة، مشيرًا إلى أن الوزارة قررت التعاقد مع الطواقم الطبية الموجودة، التي خرجت للمعاش للرجوع للخدمة للمشاركة في هذه القوافل.