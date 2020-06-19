رفع الحواجز الخرسانية من أمام قسم شرطة الزهور

واصلت مديرية أمن بورسعيد بقيادة اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد أعمال رفع الحواجز الخرسانية من أمام المنشآت الشرطية حيث تم رفع كافة الحوائط الخرسانية التي كانت تحيط مبني قسم شرطة الزهور بحضور السعيد رخا رئيس حي الزهور والأجهزة التنفيذية بالحي، حيث بدأت الروافع والمعدات الثقيلة في تنفيذ الإجراء ورفع الحواجز وفتح الشارع.

ومن جانبه وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الشكر للواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية مدير امن بورسعيد على مبادرة إزالة الحواجز والجدران الأسمنتية فى محيط المنشأت الشرطية بالمحافظة والتى انطلقت بإزالة الحواجز المحيطة بمبنى مديرية الأمن وفتح المحور الملاصق فى الإتجاهين وتواصلت بإزالة حواجز أقسام الشرطه بأحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد.

وأكد المحافظ أن الإزالة تثبت أجواء الهدوء والاستقرار السائد بالبلاد والتى تعد الركيزة الأساسية للنهوض بمصرنا الغالية فى جميع المجالات، ولدفع المشروعات القومية والتنموية القائمة على أرض بورسعيد.