حسين أبو حجاج: لم أغلق ورشة الكاوتش.."كنت بخلص تصوير وأرجع عليها"

قال الفنان حسين أبو حجاج، إنه كان يجلس أمام ورشته، ومر من أمامه مندوب أحد المواقع الإخبارية، وفوجئ بجلوسي أمام الورشة، "ركن عربيته وبيقولي أنت من بني مزار، وقولت له الورشة دي بتاعتي، وسألني أنت سيبت التمثيل ورجعتلها؟".

وأضاف أبو حجاج، خلال مداخلة عبر سكايب، في برنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على فضائية MBC Masr، "مسيبتش ورشة الكاوتش أبدا، وفاتحها من سنة 1986، ومسيبتهاش حتى وأنا مشغول في التصوير، بتصل وأطمن فيه مشاكل في الورشة ولا لا".

وأكد، "قبل ما أمثل من 20 سنة، وأنا شغال في الورشة، ولما اشتغلت في التمثيل، ما قفلتهاش خالص، لأن فيها صنايعية بياكلوا عيش، وابني الكبير ماسكها، ولما كنت بخلص تصوير وبرجع مش على البيت لكن على الورشة، والناس بتدور على مشروع تعمله، يبقي ازاي أنا اقفل مشروع شغال بالنسبالي، وكنت شغال دايما، وبغيب لما بكون في التصوير سواء أسبوع أو أكثر".

وتابع: "أولادي كانوا شايفني مبسوط في التصوير والتمثيل، وفي نفس الوقت برجع اشتغل، ولما كانوا بيبقوا مضغوطين وعندهم شغل كتير، كنت بساعدهم، ولما ميكونش في حاجة بيبقوا مقعدني زي الضيف عندهم، ومبشتغلش".