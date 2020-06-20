بـ8 لجان و550 طالب.. الأزهر يستعد لامتحانات الثانوية في شمال سيناء

أعلن الأزهر الشريف، حالة طوارئ لإنجاح إمتحانات الثانوية الأزهرية، التي تبدأ الأحد المقبل.

وشدد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، على ضرورة الحفاظ على سلامة كل المشاركين فيها، وأن المسؤوليات مضاعفة هذا العام، فيما يتعلق بالامتحانات فى ظل الإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وحول استعدادات الأزهر في شمال سيناء للامتحانات، نشرت "صوت الأزهر"، الصادرة عن مشيخة الأزهر، تقرير حول استعدادات شمال سيناء، وذلك عبر بوابة الأزهر، حيث أكد محسن أبو القاسم مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، أن هناك عدد 8 لجان لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، موزعة على كل من العريش وبئر العبد والشيخ زويد ووسط سيناء

ويبلغ أجمالي عدد الطلاب يبلغ 550 طالبا وطالبة، 395 طالبا وطالبة في القسم الأدبي، و155 طالبا وطالبة في القسم العلمي، بالإضافة لعدد 7 مراكز لتوزيع الأسئلة.

وشدد على أنه يتم تطهير وتعقيم لجان الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة بصفة دائمة، وجار توفير أجهزة فحص وتطهير لوضعها أمام كل لجنة، بالإضافة لاتخاذ كل الإجراءات الوقائية، في التباعد بين الطلاب مع وجود طبيب وزائرة صحية داخل كل لجنة.

فيما أكد قطاع المعاهد، على ضرورة تيسير نقل الطلاب من أماكن اقاماتهم إلى مقر اللجان والعمل على تأمينهم، وتوفير كافة احتياجاتهم، وبحث كيفية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان، وتجميع أوراق الإجابات لتأمين وصولها، موجها رؤساء المدن بالتنسيق مع المنطقة الأزهرية في التأكد من الخدمات والمرافق في كافة اللجان والاستراحات وتوفير الأطباء والزائرات الصحيات وسيارات الإسعاف والأدوية، وتوفير سيارة خاصة لنقل أوراق الأسئلة والأجوبة بين اللجان.